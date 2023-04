PodcastPodcast | Dark Matters

Tipp #5: „Dark Matters“

In der heutigen „PodcastPodcast“-Empfehlung dreht sich alles um die Arbeit der deutschen Geheimdienste: den Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst. Die ARD-Produktion „Dark Matters: Geheimnisse der Geheimdienste“ erzählt von wahren Skandalen und Schieflagen, aber auch von großen Ermittlungen.

Es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente: Alles, worüber sie lieber nicht reden würden, erzählen wir. Eva-Maria Lemke, RBB-Journalistin & Host von „Dark Matters“

Die RBB-Journalistin Eva-Maria Lemke beleuchtet in „Dark Matters“ gemeinsam mit den Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt in jeder Folge jeweils einen spannenden Fall. Es geht um die Reichsbürgerszene, um Landesverrat und Doppelagenten. Spannend an dieser Produktion ist auch das Bonusmaterial — in Hintergrundgesprächen erzählen die Geheimdienstexperten der ARD von ihrer Arbeit. In welchem Café ihr gleichzeitig Kuchen essen und geheime Informationen von Geheimdienstmitarbeitenden aufschnappen könnt, hört ihr bei uns im „PodcastPodcast“.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus Eurer eigenen Bubble! In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es Neues gibt auf dem Markt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch! Abonniert den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.