PodcastPodcast | Darwin gefällt das

„Darwin gefällt das“: Ein Herz für die Gescheiterten

Eigentlich wissen wir ja alle: Sich mit anderen zu vergleichen, ist Gift. Aber es ist natürlich kompliziert! Ob auf Social Media oder in Geschichtsbüchern: Überall liest, hört, sieht man Erfolgsgeschichten. Christian Alt und Anna Bühler, Mitgründer*innen und Geschäftsführer*innen der Podcastfirma Kugel und Niere, haben es sich zur Aufgabe gemacht, für die andere Seite Partei zu ergreifen: für die Gescheiterten. Dafür haben sie den Podcast „Darwin gefällt das“ gestartet.



Was mich echt sauer macht: Dass wir in den Geschichtsbüchern immer nur über die Leute reden, die krass was gerissen haben. Wo sind denn so Leute wie ich? Leute, die halbgare Ideen haben und andauernd scheitern? Christian Alt, Co-Host von „Darwin gefällt das“

In jeder Folge erzählen sie einander von Ideen und Erfindungen, die sich nicht durchgesetzt haben — also entgegen Charles Darwins Evolutionstheorie, die besagt: Wer sich am besten anpasst, hat die besten Überlebenschancen und setzt sich durch. Nein, der Podcast „Darwin gefällt das“ hält auch Erinnerungen an diejenigen lebendig, die aufs falsche Pferd gesetzt haben. Mit Humor und historischen Fakten geht es zum Beispiel um einen US-Amerikaner, der versucht hat, eine Fledermaus-Bombe zu bauen, um den Erfinder von PR-Kampagnen und um die Begründer der Porno-Industrie. Um die Fails auch historisch korrekt einzuordnen, sind in „Darwin gefällt das“ außerdem regelmäßig Fachleute zu Gast. So könnt ihr gleich doppelt auf der nächsten Party glänzen: mit Geschichtswissen und mit überraschenden Fun Facts von fast vergessenen Revolutionär*innen.



Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.