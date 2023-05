PodcastPodcast | Das Podcast Ufo

Tipp #27: „Das Podcast Ufo“

Ursprünglich wurde „Das Podcast Ufo“ im Dezember 2014 als Prank-Podcast gegründet, so zumindest die Angaben auf dem Podcast-eigenen Wiki „Pufopedia“. Aber eigentlich erzählen die beiden Comedy-Autoren Stefan Titze und Florentin Will hauptsächlich aus ihrem Alltag. Alles, was sie dort erleben, kann zum Inhalt im Podcast werden, auch ein tropfender Wasserhahn oder eine quietschende Klotür.

Ich hab eine Tür, die singt immer, die macht Melodien. – Hast du die mal stimmen lassen? – Nee, weiß nicht, ob man das kann. […] – Ich glaube, das wäre ein guter Anfang für ein Musikstück, zum Beispiel für eine Over-Türe. Stefan Titze und Florentin Will, Hosts von „Das Podcast Ufo“

Immer wieder auftauchende Themen sind Stefans Phasen, in denen er sich für eine begrenzte Zeit einem neuen, meist speziellen Hobby widmet und etwa einen Bootsführerschein macht oder das Malen für sich entdeckt. Florentin berichtet immer wieder von störenden Menschen, denen er im Ruheabteil im ICE unfreiwillig begegnet, und fordert in einer eigenen Petition härteres Durchsetzen des Ruhebereichs. Welche Folge von „Das Podcast Ufo“ durch besonderes Talent heraussticht, erfahrt ihr bei uns im „PodcastPodcast“.

