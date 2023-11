PodcastPodcast | Das System Söring

„Das System Söring“

Jens Söring ist 19 Jahre alt, als die Eltern seiner damaligen College-Freundin Elizabeth Haysom in ihrem Haus im US-amerikanischen Lynchburg brutal ermordet werden. Monatelange Ermittlungen und zwei Gerichtsprozesse ergeben: Elizabeth und Jens sind schuldig. Beide bekommen lebenslange Freiheitsstrafen. 33 Jahre saß er in den USA in Haft, bevor er vor ein paar Jahren auf Bewährung freikommt und an Deutschland ausgeliefert wird. Seitdem ist er ein gefragter Mann auf Talkshow-Bühnen und in Rundfunk-Studios. Als „Ex-Häftling“ und Autor gibt er nun Interviews, lässt sich von Kamerateams begleiten, schreibt Bücher, hält Lesungen. Auch, damit er seine Version der Ereignisse immer wieder erzählen kann. Dabei stützt sich Söring auf einen Kreis von Fürsprecherinnen und Fürsprechern, darunter auch prominente Stimmen wie Bestsellerautor John Grisham und Hollywood-Schauspieler Martin Sheen.

Über die Jahre hinweg haben Söring und seine Unterstützer*innen genug Material gesammelt, das seine Unschuld eindeutig zu belegen scheint. Gerichtsakten, Gutachten, Zeugenaussagen. Söring achtet peinlich genau darauf, was davon an die Presse weitergegeben wird und was nicht. Annabelle H., ehemalige Freundin von Söring

Was ist über den Doppelmord an Nancy und Derek Haysom bekannt? Welche Art von Beziehung haben Elizabeth Haysom und Jens Söring seinerzeit geführt? Und was kommt heraus, wenn man Sörings Aussagen einem Faktencheck unterzieht? Der Podcast „Das System Söring“ von CCC Cinema and Television und argon lab liefert in acht Folgen Antworten.

