PodcastPodcast | Den Vogel abgeschossen — Elon Musk vs. Twitter

„Elon Musk vs. Twitter“: Die Geschichte einer Übernahme

Innerhalb weniger Monate ist Elon Musk vom lautesten Kritiker der Plattform Twitter zum Twitter-Chef geworden. Mittlerweile ist der kleine blaue Vogel Geschichte. Heute heißt der Kurznachrichtendienst nicht mehr Twitter, sondern X und auch sonst ist viel passiert. Was will der Mann, der schon Elektroautos und Raumschiffe baut, auch noch mit einer Social-Media-Plattform? Und was wird von Twitter übrig bleiben, wenn Elon Musk damit fertig ist? Das erzählt der Podcast „Den Vogel abgeschossen — Elon Musk vs. Twitter“.

Er sagt, Twitter solle mehr wie YouTube oder TikTok sein, Twitter solle auch Bankkonten anbieten. Sollten einige Twitter-Beschäftigte bis dahin noch Vertrauen in Elon gehabt haben — jetzt scheint es zu bröckeln. Marc Ben Puch, Host von „Den Vogel abgeschossen — Elon Musk vs. Twitter“

In sechs Episoden erzählt der Podcast die Geschichte der Übernahme von Twitter. „Den Vogel abgeschossen — Elon Musk vs. Twitter“ ist eine Produktion von Studio Jott für Wondery und basiert auf dem amerikanischen Wondery-Podcast „Flipping the bird — Elon versus Twitter“.

