PodcastPodcast | Der Ostcast

„Der Ostcast“: Politik und Gesellschaft in Osteuropa

Alice Bota ist seit 2007 außenpolitische Redakteurin der ZEIT, war 2009 das erste Mal in der Ukraine und hat von 2015 bis Ende 2020 als Korrespondentin aus Moskau berichtet. Michael Thumann ist seit 1992 bei der ZEIT, war schon als Student in der Sowjetunion, berichtete als Korrespondent von 1996 bis 2001 sowie 2014/15 aus Russland und seinen Nachbarländern und ist seit 2021 wieder als Korrespondent in Moskau. Die beiden Journalist*innen kennen sich aus in Osteuropa. Mit den Ländern, der Politik und Gesellschaft, den Kulturen. Deshalb haben sie einen Podcast gestartet, um ihre Expertise weiterzugeben: den „Ostcast“. In der ersten Folge, die am 3. August 2023 erschienen ist, sprechen die Hosts über das mutmaßliche Kriegsverbrechen, das das Internationalen Strafgerichtshof veranlasst hat, Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Kinderschutzbeauftragte Maria Lwowa-Belowa zu erlassen.

Die russische Seite spricht von Evakuierung von ukrainischen Kindern aus den besetzten Gebieten, den Kriegsgebieten. Die ukrainische Seite spricht von Deportationen, die nicht gesetzmäßig sind, von systematischen Entführungen. Alice Bota, Co-Host von „Der Ostcast“

Es bestünden „vernünftige Gründe“ für die Annahme, dass Putin für die als Kriegsverbrechen einzustufende systematische Verschleppung der Kinder „persönlich verantwortlich“ sei, heißt es in der Pressemitteilung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Die Voraussetzungen für einen internationalen Haftbefehl erklären Alice Bota und Michael Thumann in der ersten Folge des „Ostcasts“. In der zweiten Episode sprechen die Hosts über den russischen Militärführer Jewgeni Prigoschin. Alle zwei Wochen erscheint donnerstags eine neue Folge des Podcasts von ZEIT und ZEIT Online.

