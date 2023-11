PodcastPodcast | Deutsche Abgründe

„Deutsche Abgründe: Der NSU und der rechte Terror“



Der Nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, ist verantwortlich für die größte rassistische Mordserie in der Geschichte der Bundesrepublik . Der Podcast „Deutsche Abgründe: Der NSU und der rechte Terror“ berichtet von den Ursprüngen der Terrorgruppe, wieso die Behörden diese Gefahr so lange unterschätzt haben und wie der NSU zum Vorbild in der rechten Szene wurde.

Beginnen will ich diese Geschichte an dem Punkt, an dem viele gesagt haben, jetzt ist dieser NSU-Komplex abgeschlossen. Das war im Jahr 2018, am Ende des NSU-Prozesses, denn da hat in Wahrheit überhaupt nichts aufgehört. Vinzent-Vitus Leitgeb, Host von „Deutsche Abgründe“

In acht Folgen erzählt der SZ-Redakteur Vinzent-Vitus Leitgeb in „Deutsche Abgründe“ zusammen mit der SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger, wo die Ursprünge des NSU liegen. Dabei bekommen wir immer wieder Einblicke in die Protokolle des Gerichtsprozesses und Annette Ramelsberger berichtet von ihren Eindrücken während des fünfjährigen Prozesses. Außerdem spricht Vinzent-Vitus Leitgeb mit Menschen, die die Kernmitglieder des NSU — Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe — persönlich gekannt haben. Zum Beispiel mit einem Sozialarbeiter, in dessen Club Uwe Mundlos ein und aus ging. Mit Juristen, die am Prozess beteiligt waren. Mit Menschen aus der Soziologie, die den gesellschaftlichen Kontext der 90er-Jahre in Ostdeutschland erklären. Und mit Ermittlungsteams, die für die Aufklärung der rassistischen Morde zuständig waren.

Der achtteilige Podcast ist eine Co-Produktion der Süddeutschen Zeitung und der Audioplattform FYEO. Die erste Folge ist frei verfügbar, alle weiteren Folgen gibt es exklusiv mit einem SZPlus-Abo.



