PodcastPodcast | Deutschland3000

Premiere des „PodcastPodcasts“

Von heute an liefern wir vom Podcast-Radio detektor.fm euch jeden Tag jeweils einen Podcast-Tipp, durchgängig von Montag bis Sonntag. Dafür hören wir uns durch den Podcastmarkt und bringen euch täglich eine Empfehlung auf die Ohren: vom Talkformat über den neusten Storytelling-Podcast, spannende True-Crime-Geschichten und aktuelle Politikpodcasts.

Tipp #1: „Deutschland3000“

Unsere erste Empfehlung ist der Interview-Podcast „Deutschland3000 – ’ne gute Stunde mit Eva Schulz“, der im April schon seinen vierten Geburtstag feiert. Der Podcast vereint Pop mit Politik und ist damit vor allem etwas für junge Leute. In mehr als einhundert Folgen standen zum Beispiel Bob Blume, Aminata Touré und Lena Meyer-Landrut auf der Gästeliste.

Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil, wenn man jemand anderes kennenlernt, man auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Eva Schulz, Journalistin und Host von Deutschland3000

Wie fake ist die Schlagerwelt? Haben Bäume echt Gefühle? Wie sieht Alltag im Krieg aus? Eva Schulz führt lockere Gespräche, stellt ihren hochkarätigen Gesprächspartnerinnen und -partnern aber auch ernste, kritische Fragen. Fragen über ihr Leben, über das Berühmtsein, über Deutschland. Eine stellt sie immer zuerst. Welche das ist, hört ihr in der ersten Folge des „PodcastPodcasts“.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus Eurer eigenen Bubble! In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es Neues gibt auf dem Markt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch! Abonniert den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.