PodcastPodcast | Die Flut – Warum musste Johanna sterben?

„Die Flut — Warum musste Johanna sterben?“: Geschichte einer vermeidbaren Tragödie

Johanna Orth war 22 Jahre alt, gerade fertig mit ihrer Ausbildung zur Konditorin, als die Flutwelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler sie in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 aus dem Leben reißt. Anhand ihres Schicksals erzählt der Journalist Marius Reichert als Host des Podcasts „Die Flut — Warum musste Johanna sterben?“ die Katastrophe des Ahrtal-Hochwassers. Er ist selbst in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu Hause und berichtete als Reporter aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über die Flut. Zusammen mit Johannas Eltern, Inka und Ralph Orth, sucht Marius Reichert nach Antworten und macht die Jahrhundertflut, die mehr als 180 Todesopfer gefordert hat, emotional begreifbar.

Er sagte: ‚Wir haben eine junge Frau gefunden in der Jülichstraße in der Tiefgarage.‘ Das wird Johanna sein. Damit war die Gewissheit dann da. Das Gespräch war dann auch zu Ende, ich konnte dann nichts mehr sagen. Ralph Orth, Vater von Johanna, im Podcast „Die Flut“

Ralph und Inka Orth sind sich sicher: Johannas Tod hätte verhindert werden können. Warum also musste Johanna sterben? Wie konnte es so weit kommen? Warum wurde Johanna nicht früher gewarnt? Wer trägt Verantwortung? Gemeinsam mit Betroffenen, Angehörigen, Menschen aus der Politik, Einsatzkräften und Fachleuten geht Marius Reichert diesen Fragen auf den Grund. Und hilft mit dem Podcast, dass der Schrecken dieser Katastrophe nicht in Vergessenheit gerät.

„Die Flut — Warum musste Johanna sterben?“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR und wurde in den Kategorien „Beste Recherche“ und „Bestes Skript“ mit dem Deutschen Podcast Preis 2023 ausgezeichnet. Der Podcast war außerdem für den Grimme Online Award und den Deutschen Radiopreis nominiert.

