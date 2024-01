PodcastPodcast | Die Informantin

„Die Informantin“ hält euch auf dem Laufenden

Als die „Informantin“ schaut sich die Journalistin Sally Lisa Starken die aktuellen Nachrichten ganz genau an. Dreimal pro Woche erscheint ihr Podcast „Die Informantin — News erklärt von Sally Lisa Starken“. Für den liefert sie jedes Mal ein Topthema, lässt Fachleute zu Wort kommen, ordnet ein und bringt O-Töne mit — zum Beispiel von AfD-Chefin Alice Weidel zur Correctiv-Recherche, in der Weidel sagt, es sei „skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen“. Podcast-Host Sally Lisa Starken erklärt daraufhin, warum es sich bei dem Treffen in Potsdam eben nicht um eine private Zusammenkunft gehandelt hat und weshalb der Stasi-Vergleich ihrer Einschätzung nach fehl am Platz ist.

Wenn wir uns die Wahrheit anschauen, dann ist das natürlich investigativer Journalismus und kann nicht mit der Stasi verglichen werden. Damit möchte Alice Weidel natürlich diesen ganzen Bericht von Correctiv als unglaubwürdig darstellen. Sally Lisa Starken, Host von „Die Informantin“

Wie lassen sich die Argumentationen der AfD entlarven? Kann es eine Waffenruhe in Gaza geben? Was bringt ein Grundeinkommen für Obdachlose? Und was sagen die Ergebnisse der Pisa-Studie über den Bildungsstandort Deutschland aus? „Die Informantin“ nimmt sich jeden Montag, Mittwoch und Freitag in zehn bis zwanzig Minuten die großen und kleinen Nachrichten-Themen vor — und zwar so, dass alle verstehen, worum es wirklich geht.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.