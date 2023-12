PodcastPodcast | Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann

„Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann“ — aber nicht muss

Der Podcast von Ines Anioli und Laura Larsson erinnert an True Crime — ist aber doch kein klassisches True-Crime-Format. Wie der Name schon sagt, geht es in „Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann“ ums Sterben. Und — wie bei True Crime — kommt man beim Zuhören auch ins Schaudern. Aber: Es geht nicht um Kriminalfälle, sondern um Sterberisiken im Alltag.

Die beiden Hosts fordern sich gegenseitig heraus: Jede stellt pro Folge eine Sache vor, die potenziell tödlich ist. Dann kommt die Statistikerin Dr. Jennifer Rogers ins Spiel, die mit der Risikoeinheit Mikromort errechnet, wie gefährlich die Sache ist. Ein Mikromort entspricht einer Chance von eins zu einer Million zu sterben. Und wie lebensgefährlich ist es nun zum Beispiel, Aufzug zu fahren?

Wenn Menschen in Verbindung mit Fahrstühlen sterben, dann meistens, weil sie in leere Aufzugsschächte stürzen. Das passiert wohl sehr häufig dem Wartungspersonal. Laura Larsson, Co-Host von „Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann“

Die Wahrscheinlichkeit, in einem Fahrstuhl zu sterben liegt bei 1 zu 10,5 Millionen — das entspricht 0,0952 Mikromort. Damit ist Fahrstuhlfahren tendenziell gefährlicher als sich an einem Snack-Automaten zu bedienen. Warum? Das hört ihr in der ersten Folge „Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann“.

Gespickt sind die Folgen außerdem mit persönlichen Geschichten aus dem Leben der Hosts — von unterhaltsamen Büro-Anekdoten bis zu „intrusive thoughts“ beim Autofahren. Podimo mixt hier in seinem exklusiven Podcast einige erfolgversprechende Zutaten zusammen: True Crime-Schauer- sowie Comedy-Elemente, ein bisschen wissenschaftlicher Background und das Ganze präsentiert von zwei prominenten Podcasterinnen.

Denn Ines Anioli kennt ihr vielleicht von „Weird Crimes“ und Laura Larsson von „Zum Scheitern verurteilt“. Von „Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann“ ist bisher eine Staffel mit zehn Folgen erschienen — zu hören exklusiv bei Podimo.

