PodcastPodcast | Dreimal besser

Podcast-Tipp: Dreimal besser

Klimakrise, Rechtsruck, Wohnungsmangel — die Nachrichtenlage kann angesichts der vielen Krisen schon ziemlich ermüdend sein. Der Podcast „Dreimal besser“ will konstruktiv auf die Krisen unserer Zeit schauen und liefert deshalb zu jedem Problem gleich drei Lösungen.

Die beiden Hosts Birgit Frank und Kevin Ebert führen im Wechsel durch die Podcastfolgen, in denen jeweils ein Thema im Vordergrund steht: Was tun gegen Alltagsrassismus? Wie löst man Konflikte im Job? Wie findet man versteckte Sparpreise bei der Deutschen Bahn? Dabei holen sich die beiden Hosts oft Expertinnen und Experten in den Podcast, die konkrete Handlungsempfehlungen für den Alltag mit auf den Weg geben.

Egal wie schlimm die Krise ist, wie kompliziert das Problem — es gibt immer Menschen, die schon an Lösungen arbeiten. Birgit Frank, Co-Host von „Dreimal besser“

„Dreimal besser“ ist ein Podcast von BR24. Aktuell macht das Team eine kreative Schaffenspause, um den Podcast neu zu erfinden — in der Mediathek gibt es allerdings schon mehr als 60 Folgen zum Nachhören.

