PodcastPodcast | Ehrlich jetzt?

„Ehrlich jetzt?“: Zuhören bei politischen Herzensthemen

Welche Abgeordneten im Bundestag haben eigentlich den besten Humor? Welche Tweets hätten Menschen aus der Spitzenpolitik im Nachhinein lieber nicht veröffentlicht? Und welche Erinnerungen haben die Leute auf der großen politischen Bühne an ihre Schulzeit? Die Journalistin Yasmine M’Barek stellt im Podcast „Ehrlich jetzt?“ Fragen, für die in klassischen Talkshows eigentlich keine Zeit ist.

Ein weiterer Politiktalk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen. Der aus Politikern die wirklichen Twitter-Debatten herausfiltert und Themen anspricht, die die Bubble überhaupt nicht kennt. Yasmine M’Barek, Host von „Ehrlich jetzt?“

Yasmine M’Barek lädt sich in jede Folge „Ehrlich jetzt?“ eine andere Person aus der Spitzenpolitik ein — zum Beispiel Kevin Kühnert oder Dorothee Bär. Mit im Gepäck haben die Gästinnen und Gäste ein Herzensthema, über das sie im Podcast reden möchten. Ob Macht, Innovation, Populismus — oder Humor, wie im Interview mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Von ihr wollte Yasmine M’Barek wissen, welche Kollegin oder welcher Kollege den besten Humor hat und ob in Koalitionsverhandlungen überhaupt gelacht wird. Bei „Ehrlich jetzt?“ erfahrt ihr, was Menschen in der Politik umtreibt, und bekommt überraschende Einblicke in das Leben in der Spitzenpolitik. Der Podcast ist eine Produktion von Pool Artists für ZEIT Online.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.