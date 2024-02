PodcastPodcast | Eine Runde Berlin

„Eine Runde Berlin“: 27 Stationen, ein prominenter Gast

Von ihrer liebsten Ringbahn-Haltestelle aus geht’s mit einer prominenten Berlin-Persönlichkeit knapp eine Stunde lang einmal rund um den Stadtkern der Hauptstadt.

Der Ablauf ist immer der gleiche und doch ist jedes Gespräch völlig anders: Regisseurin und Moderatorin Mo Asumang erzählt, wie sie als Schwarze Frau Berlin erlebt, Felix Kroos spricht über die Frage, was nach der Karriere als Profi-Fußballer bleibt, die Berliner Zauberer Siegfried und Joy berichten darüber, wie es Menschen verändert, wenn sie an öffentlichen Orten Magie erleben — zum Beispiel in der Ringbahn.

Wir steigen wieder aus und sehen: Es bilden sich Gespräche, die Leute sind plötzlich eine Gruppe, eine Masse, die ein Erlebnis teilen — das ist ein ganz großes Ding von Magie. Die Zauberer Siegfried & Joy im Podcast „Eine Runde Berlin“

Ist das Bildungssystem noch zu retten? Was sollten wir über die Ukraine wissen? Und wie gerecht ist das Recht? Über diese und andere Fragen spricht Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp mit Berliner Persönlichkeiten — auf einer Fahrt mit der Ringbahn. „Eine Runde Berlin“ ist ein Podcast vom Tagesspiegel, das Format gibt es seit 2020. Jeden zweiten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge.

