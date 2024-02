PodcastPodcast | Eine Stunde Film

Wöchentlicher Film- und Seriengenuss

„Eine Stunde Film“ ist eine Radiosendung, die der Liebe zum Kino, zum Fernsehen und zum Streamen gewidmet ist. Die Hosts Anna Wollner und Tom Westerholt besprechen auf Deutschlandfunk Nova jede Woche die neuesten Film- und Serienerscheinungen, außerdem kommt die Sendung als Podcast heraus. Regelmäßig kommen auch die Filmemacherinnen und Filmemacher selbst im Format zu Wort, von kleinen bis hin zu ganz großen Produktionen. Neben den Interviews mit Menschen aus der Branche sowie Film- und Serientipps gibt es zudem Hinweise, welche Filme ihr euch vielleicht besser nicht anschauen solltet.

Das Ganze strotzt einfach nur vor Testosteron, dümmlichen Sprüchen und Eierschaukeln. Ich hab mich privat schon so über diese Serie aufgeregt. Ich verstehe nicht, warum im Jahr 2024 solche Geschichten noch erzählt werden. Anna Wollner, Host von „Eine Stunde Film“, über die Serie „Testo“

Was sind die neuesten High- und Lowlights in den Kinosälen und Mediatheken? Wie finden Schauspielerinnen und Schauspieler den Zugang zu ihren Rollen? Und was treibt eine Schauspielerin dazu, im neuen Film gleich auch noch Regie und Drehbuch zu übernehmen? Das hört ihr jeden Mittwoch in „Eine Stunde Film“ von Deutschlandfunk Nova.



Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.