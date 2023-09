PodcastPodcast | Eine Stunde Liebe

„Eine Stunde Liebe“: Offene Gespräche über intime Themen

„Wir alle wissen viel über Liebe, Sex und Beziehungen. Aber wir wollen noch mehr wissen“, sagen die Hosts von „Eine Stunde Liebe“. Wenn ihr auch mehr wissen wollt, ist dieser Podcast von Deutschlandfunk Nova etwas für euch. Shanli Anwar, Anke van de Weyer und Till Opitz zeigen in den monothematischen Sendungen, die später als Podcast veröffentlicht werden, wie vielfältig Liebe, Sex und Beziehungen sein können. Behandelt werden aber nicht nur Wohlfühlthemen, sondern auch Aspekte von Sex, über die Menschen nicht so gerne sprechen.

Bei uns geht’s heute um sexuelle Gesundheit. Ja, um so unschöne Dinge wie Chlamydien, Syphilis und HIV. Man kann sich ja auf solche sexuell übertragbaren Infektionen testen lassen. Macht ihr das regelmäßig? Till Opitz, Co-Host von „Eine Stunde Liebe“

Ohne Scham, ohne Tabus, dafür mit viel Toleranz allen Lebens- und Liebesmodellen gegenüber — so funktioniert dieser Podcast. Alle Formen von Liebe, Begehren, Sex und Beziehungen stehen gleichberechtigt nebeneinander. So geht es zum Beispiel darum, wie Paare polyamoren Beziehungen führen können, woüber man in Beziehungen vielleicht auch nicht sprechen sollte oder was Pornos mit Sexual Wellness zu tun haben. Interviews mit Fachleuten sind ein fester Bestandteil von „Eine Stunde Liebe“, aber auch Hörer*innen kommen in den Folgen zu Wort. Im „Liebestagebuch“ teilen sie ihre Erfahrungen mit dem Deutschlandfunk-Nova-Publikum. Der Podcast erscheint jede Woche Freitag auf allen bekannten Podcast-Plattformen.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.