PodcastPodcast | Explore

Tipp: „Explore“

Eine von Bettwanzen befallene Villa in Hollywood, eine Naturwein-Kelterei in Georgien und ein Strand, auf den Riesenwellen krachen — Dieser Podcast bringt euch an Orte, die ihr noch nicht gesehen habt. „Explore“ ist quasi das Entdeckermagazin zum hören. Der Podcast wird von National Geographic produziert und nimmt seine Hörerinnen und Hörer jeden Monat in einer Doppelfolge mit in ein Land, eine Stadt oder Region. Jedes Mal kommen dabei Menschen zu Wort, die etwas über ihre Arbeit oder ihre Heimat erzählen. Die Schweizer Alpen bringt der Podcast zum Beispiel über einen Rettungssanitäter nahe, der von einem spannenden Einsatz erzählt:

Das war ein Einsatz, da ist ein 2-jähriges Kind in eine Felsspalte eingestürzt und die ganze Aktion bis wir beim Kind waren, dauerte glaube ich 13 Stunden. Glücklicherweise hat das Kind das alles unbeschadet überstanden, aber die Anspannung war bei dem Einsatz schon extrem groß. O-Ton aus der Folge „Adlerblick“

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

