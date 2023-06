PodcastPodcast | Extrem rechts – Der Hass-Händler und der Staat

Extrem rechts: Rechtextremismus vs. Rechtsstaat

Der Rechtsextremist Sven Liebich aus Halle verbreitet seit Jahren Hass und Provokationen. Er wird vom Verfassungsschutz beobachtet, es gibt hunderte Ermittlungsverfahren gegen ihn. Doch Konsequenzen gibt es kaum. Unternehmen Behörden und Justiz wirklich genug gegen den Rechtsextremisten?

Sven Liebich hat es sogar geschafft, aus dem Hass ein Geschäftsmodell zu machen. Und offenbar kommt er immer wieder davon, mit dem, was er tut. Jana Merkel in „Extrem rechts — Der Hass-Händler und der Staat“

In „Extrem rechts — Der Hass-Händler und der Staat“ geht es um Sven Liebichs Aufstieg in der Neo-Nazi-Szene in den 1990er Jahren. Darum, wie er in Halle regelmäßig Demos veranstaltet, auf der Straße und im Netz Hass verbreitet und mit rechtsextremen Aktivismus sogar Geld verdient. Und darum, wie der Staat mit Sven Liebich umgeht, sodass Betroffene das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren.

Den sechsteiligen MDR-Podcast „Extrem rechts — Der Hass-Händler und der Staat“ von Jana Merkel, Thomas Vorreyer und Tim Schulz könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen dienstags.

