PodcastPodcast | Familienrat

„Familienrat“ mit Katia Saalfrank

Katia Saalfrank ist Diplom-Pädagogin und arbeitet in einer Berliner Praxis für Eltern- und Familienberatung. Oft kommen Eltern zu ihr, weil sie in der Kindererziehung nicht mehr weiter wissen. Katia Saalfrank hilft zu verstehen, warum sich ein Kind so verhält, wie es sich verhält. Ihre Expertise gibt sie auch im Podcast „Familienrat“ weiter. Zusammen mit dem Podcaster Matze Hielscher beantwortet sie jede Woche eine Frage aus der Community und gibt Sorgeberechtigten hilfreiche Tipps, die Gefühle ihrer Kinder richtig einzuordnen.



Wir sprechen über Grundbedürfnisse und über Gefühle, aber auch über ganz praktische Sachen: Was kann ich tun, wenn mein Kind sich nicht anziehen lassen möchte und ich morgens trotzdem aus dem Haus muss? Katia Saalfrank, Co-Host von „Familienrat“

Ziel des Podcasts ist es, Eltern bei der Kindererziehung zu unterstützen, sodass sie die Bedürfnisse ihrer Kinder erkennen und die Gefühle besser begleiten und regulieren können. So entsteht eine starke Eltern-Kind-Beziehung. Wie kann mein Kind ohne Elternteil im eigenen Bett einschlafen? Wie geht man als Eltern damit um, wenn das Kind einen oft anlügt? Und wie gehen Sorgeberechtigte am besten damit um, wenn ihre Kinder sehr gefühlsstark sind? Katia Saalfrank gibt den Eltern mit: Jedes Kind ist einzigartig, entwickelt sich auf seine Weise und in seinem eigenen Tempo. Die Herausforderungen im Alltag und die Sorgen, die Eltern umtreiben, sind aber oft die gleichen.

