PodcastPodcast | Fashion the Gaze

Tipp: „Fashion the Gaze“

Die mediale Wirklichkeit ist von Inszenierungen geprägt. Das gilt für Filme und Serien genauso wie für Menschen, die sich in sozialen Medien wie Instagram oder TikTok präsentieren. Bei der Beobachtung dieser Inszenierungen setzt der Podcast „Fashion the Gaze“ mit den Hosts Freya Herrmann, Vera Klocke und Jasper Landmann an. In jeder Folge picken sich die drei Hosts ein Thema heraus, um es dann anhand medialer Beispiele zu interpretieren. Es geht um Hollywoodverfilmungen genauso wie um TikTok-Trends.

Sogar das Podcasten selbst lässt sich auf diese Weise unter die Lupe nehmen. In der „Sex and the City“-Folgeserie „And Just Like That …“ wird die Hauptfigur Carrie Bradshaw von einer Kolumnistin zur Podcasterin. Ein Stück weit erfüllen beide Berufe die gleiche Funktion. Und doch gehen mit diesem Jobwechsel auch Veränderungen in unserem Blick auf Carrie als Figur einher.

Denn eigentlich steht der Podcast ja einfach nur für diese Innenschau und gleichzeitig „irgendwas mit Medien“, was uns ermöglicht, den Protagonisten oder die Protagonistin als kreativ tätig und gegenwärtige Figur wahrzunehmen. Freya Herrmann, Host von „Fashion the Gaze“

