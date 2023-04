PodcastPodcast | Feelings

Das Talkformat mit Kurt Krömer

Was passiert, wenn ein Host völlig unvorbereitet in eine Stunde Interview startet? Das hört ihr bei „Feelings“. In diesem Podcast ist in jeder Folge ein neuer Gesprächspartner zu Gast. Der Haken: Comedian Kurt Krömer weiß vorher nicht, wen er erwartet.