PodcastPodcast | Female Leadership

„Female Leadership“: New Work leben

Das nächste Projekt, ein neuer Job, ein privater oder ein beruflicher Umzug: Alles verändert sich ständig. Aber wie kommen wir gut durch Veränderungen hindurch? Vera Strauch, Gründerin der Female Leadership Academy, möchte mit ihrem Podcast „Female Leadership“ Menschen dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie selbst hat sich vor einigen Jahren getraut, ihren festen Job aufzugeben und ihr Unternehmen zu gründen.

Starke Führung macht einen Raum auf, in dem Menschen sehen, dass das große Ganze so viel mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Indem wir unsere Ideen zusammenbringen, unsere Stärken und Perspektiven miteinander verbinden und gut zusammenarbeiten. Vera Strauch, Host von „Female Leadership“

Wie komme ich dank Zeitmanagement mit weniger Stress durch den Alltag? Wie geht Arbeiten in Krisenzeiten? Wie kann ich erfolgreich Gehaltsverhandlungen oder unbequeme Gespräche führen? Wie kann ich in meinem Arbeitsalltag Pausen machen? Und was kann ich tun gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Jede Woche Dienstag gibt es im Podcast „Female Leadership“ immer zu einem neuen Thema konkrete Tipps und Übungen, praktische Impulse und Lösungsideen für den Arbeitsalltag.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.