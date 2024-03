PodcastPodcast | Themenwoche: Feministische Podcasts

„Science S*heroes“: Eine Bühne für weibliche und nicht-binäre Forschende

Im Jahr 2022 gab es in Deutschland erstmals mehr weibliche als männliche Studierende. Auch international lässt sich dieser Trend beobachten. Allerdings gilt das nicht fürs gesamte Hochschulsystem. Spätestens bei den Professuren ist Schluss mit der Diversität. Hier liegt der Frauenanteil nur noch bei 29 Prozent. Frauen und nicht-binäre Personen sind im Wissenschaftsbetrieb immer noch unterrepräsentiert, denn das Geschlecht ist auch in der Wissenschaft ein Diskriminierungsfaktor. Deshalb haben die Psychologin Christiane Attig und die Literatur- und Sozialwissenschaftlerin Rebecca Moltmann einen besonderen Wissenschaftspodcast gestartet: In „Science S*heroes“ geben sie speziell weiblichen und nicht-binären Forschenden eine Bühne — und berichten auch von ihren eigenen Erfahrungen aus Lehre und Studium.



Weibliche oder nicht-binäre oder generell marginalisierte Personen im wissenschaftlichen Betrieb sind einem enormen Druck unterlegen. Einem höheren Druck als als weiße cis Männer, die so sozialisiert wurden, dass sie ganz natürlich gewisse Räume in Anspruch nehmen. Christiane Attig, Co-Host von „Science S*heroes“

Christiane Attig und Rebecca Moltmann springen in „Science S*heroes“ quer durch die Disziplinen. Es geht zum Beispiel um Bildung in der Migrationsgesellschaft, um Verschwörungsmythen und Demokratie und um heteronormative Gewalt in der Wissensproduktion und der sexualmedizinischen Behandlungspraxis. Außerdem thematisieren die Hosts die Perspektiven marginalisierter Gruppen im Wissenschaftssystem — und ihren Blick auf das Wissenschaftssystem.

Der Podcast „Science S*heroes“ ist im Sommer 2021 gestartet. Einmal im Monat erscheint eine neue Folge.

Themenwoche: Feministische Podcasts

Vor 103 Jahren findet in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA der erste Internationale Frauentag statt. Die Forderung: das Wahlrecht für Frauen! Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen patriarchale Strukturen, stereotype Geschlechterrollen und die daraus hervorgehende Diskriminierung. Ein feministischer Kampf, der alle FLINTA*-Personen verbindet. Bis heute. Zum feministischen Kampftag am 8. März stellen wir euch deshalb im „PodcastPodcast“ in einer Themenwoche vom 4. bis zum 10. März feministische Podcasts vor. Podcasts, die sich mit jeder Folge für die Gleichberechtigung aller Menschen einsetzen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität – und damit gleichermaßen für cis Frauen, für Lesben, für inter*, nicht binäre, trans*, agender und alle Personen, die unter den diskriminierenden patriarchalen Strukturen leiden.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.