PodcastPodcast | Fest & Flauschig

Tipp #3: „Fest & Flauschig“

Diese Empfehlung des „PodcastPodcasts“ wird wenige von euch überraschen, so sehr drängt sie sich auf. Jan Böhmermann und Olli Schulz gehören mit ihrem Laberpodcast „Fest & Flauschig“ seit vielen Jahren zur Crème de la Crème der deutschen Podcastlandschaft. Ihr Erfolg hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Spotify seine Investitionen in Podcasts intensiviert hat. Bei „Fest & Flauschig“ gibt es nichts, was es nicht gibt: Olli Schulz und Jan Böhmermann diskutieren über Politik, Kultur und aktuelle Nachrichten. Und im nächsten Moment über ihren Lieblingskäse.

Comté ist wirklich der langweiligste Käse. Das ist so richtig mitteldeutscher Käse. — Was hast du gegen Mitteldeutschland? — Comté isst man, wenn Kaiserslautern gegen Gladbach spielt, Alter … das ist so ein Durchschnittskäse. Und du bist doch kein Durchschnittstyp, du bist doch Jan Böhnmermann! Olli Schulz & Jan Böhmermann, Hosts von „Fest & Flauschig“

Auch sonst geht es bei „Fest & Flauschig“ um die großen Fragen des Lebens: Was sind Orte, an denen man ungern sterben möchte? Was sind Gerichte, die man lieber zuhause kocht? Und was sind Dinge, die Olaf Scholz in seiner schwarzen Ledertasche immer dabei hat? Wenn euch Politik genauso interessiert wie skurrile Alltagsfragen, ist „Fest & Flauschig“ der richtige Podcast für euch. Und warum wir in Zukunft auch mit Storytelling-Formaten von Jan Böhmermann rechnen können, hört ihr auch in der neuen Folge des „PodcastPodcasts“.

