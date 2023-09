PodcastPodcast | Finding van Gogh

„Finding van Gogh“: Auf der Suche nach dem verschwundenen Kunstwerk

Das „Bildnis des Dr. Gachet“ ist ein Porträt, das der niederländische Maler Vincent van Gogh im Jahr 1890 vom Nervenarzt Dr. Gachet anfertigt. Es zeigt einen Mann, in dessen Gesicht sich Weltschmerz und Melancholie widerspiegeln. Van Gogh malt das Kunstwerk nur wenige Wochen, bevor er sich das Leben nimmt. Heute ist das Bild eines seiner populärsten Gemälde. Aber bei einer großen Ausstellung zu van Gogh, die von Ende Oktober 2019 bis Mitte Februar 2020 im Städel Museum in Frankfurt am Main zu sehen war, hängt es nicht an der Wand — stattdessen macht ein leerer Bilderrahmen auf die Abwesenheit des Bildes aufmerksam. Warum?

Als Vincent van Gogh das letzte Porträt seines Lebens malt, ahnt er nicht, dass es 100 Jahre später zum teuersten Kunstwerk aller Zeiten werden wird. Seit dieser historischen Versteigerung aber hat die Öffentlichkeit das Meisterwerk nie wieder zu Gesicht bekommen. Johannes Nichelmann, Host von „Finding van Gogh“

Für den Podcast „Finding van Gogh“ macht sich der Journalist Johannes Nichelmann auf die Suche nach dem „Bildnis des Dr. Gachet“, das im Jahr 1990 für eine Rekordsumme von 82,5 Millionen Dollar versteigert wurde. Er spricht dafür mit Fachleuten, Zeitzeug*innen und Van-Gogh-Begeisterten in Deutschland, Frankreich, London, New York und der Schweiz — und nimmt sein Publikum mit auf die Suche. „Finding van Gogh“ erzählt die bewegte Geschichte des Kunstwerks und gibt Einblicke in die Mechanismen des heutigen Kunstmarkts. Der fünfteilige Podcast ist eine Produktion des Städel Museums. Er ist im August 2019 erschienen und war für verschiedene Preise nominiert — unter anderem für den Grimme Online Award 2020 und für den Deutschen Podcast-Preis 2020.

