PodcastPodcast | Finding Fire Island

Finding Fire Island

Fire Island — Die Feuerinsel — liegt etwa eine Stunde entfernt von New York City. Fast die gesamte Feuerinsel mit ihren Stränden und Dünen steht unter Naturschutz, es gibt weder Straßen noch Autos. Hier sind die beiden ältesten queeren Communitys der Vereinigten Staaten zu Hause: „Cherry Grove“ und die „Fire Island Pines“. Im Podcast „Finding Fire Island“ begibt sich Host und regelmäßige Feuerinsel-Besucherin Jess Rothschild auf Spurensuche. In den 1950er-Jahren wurde die Insel zum Zufluchtsort für schwule New Yorker. Zusammen mit anderen Queers haben sie sich innerhalb weniger Jahre dort eine LGBTQ-Gemeinschaft eingerichtet — und das zu einer Zeit, in der alles illegal war, was mit einem offenen Leben als Lesbe, Schwuler, bisexueller oder transgender Mensch zu tun hatte. Hier ist der Geburtsort von Drag und Disco, hier gab es die ersten offen transgeführten Geschäfte und hier pilgert die queere Szene New York Citys bis heute am Wochenende hin, um die Zeit ihres Lebens zu verbringen.

Men dressed as women, women dressed as men, dykes, fags, you know, fem, high fem, masculine and just everything, you know. And then I went into Cherry Grove, and it was like one business owned by a trans woman, one by a lesbian, another one by a straight guy, you know. And I just thought this is the way the world should be! Fire-Island-Besucher im Podcast „Finding Fire Island“

Jess Rothschild führt Interviews mit Feuerinsel-Urgesteinen und Newbies, mit Hausbesitzerinnen und Partyplanern. Und es wird klar: Hier verwirklichen Queers ganz unterschiedliche Visionen einer gerechten Gesellschaft. Welche Konflikte dabei entstehen und welche politische Rolle die Feuerinsel in den USA heute übernimmt, hört ihr im Podcast. „Finding Fire Island“ hat neun Folgen, wurde von Jess Rothschild selbst produziert und ist in Kooperation mit dem Broadway Podcast Network erschienen.

