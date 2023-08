PodcastPodcast | Franka Frei empfiehlt Feminismus mit Vorsatz

Franka Frei empfiehlt „Feminismus mit Vorsatz“

Die Autorin, Podcasterin und Aktivistin Franka Frei hat uns mit ihrem Buch „Überfällig — Warum Verhütung auch Männersache ist“ auf der detektor.fm-Bühne auf der Leipziger Buchmesse besucht. Ihr erstes populärwissenschaftliches Sachbuch „Periode ist politisch“ kam 2019 auf den Markt und hat Franka endgültig zur Menstruationsaktivistin gemacht. Zuvor hatte sie ihre Bachelorarbeit über die Enttabuisierung der Menstruation in Gesellschaft und Medien geschrieben. Im Mai 2021 startete Franka ihren eigenen Podcast „Tabufrei“, in dem sie über die Tabus rund um Körper und Gesundheit spricht. Auf der Buchmesse haben wir sie gefragt, welchen Podcast sie am liebsten hört. Ihre Antwort: „Feminismus mit Vorsatz“.

Es ist ein bisschen Feminismus für Anfänger*innen. Laura macht Themen greifbar, die vielleicht anderswo etwas abgehoben und theoretisch behandelt werden. Franka Frei über „Feminismus mit Vorsatz“

„Feminismus mit Vorsatz“ ist der Podcast von Laura Vorsatz. Laura ist Journalistin, Sprecherin — und Feministin. Es war für sie aber nicht immer selbstverständlich, sich selbst als Feministin zu bezeichnen.

Ich hatte keinen Bock, dass mich jemand als gute oder schlechte Feministin beurteilt. Und ich wollte nach wie vor ohne schlechtes Gewissen meinen Freund fragen, ob er mein Fahrrad reparieren kann. Laura Vorsatz, Host von „Feminismus mit Vorsatz“

Wie vernetzen und verbünden sich Gleichgesinnte am besten? Wie können auch Männer sich feministisch verhalten? Was hat queeres Leben mit Feminismus zu tun? Und was bedeutet „reproduktive Gerechtigkeit“? In ihrem Podcast behandelt Laura ganz verschiedene Themen und nähert sich vielen Fragen an — immer aus einem feministischen Blickwinkel. Für noch mehr Input lädt Laura sich regelmäßig Expertinnen ein. In Folge 26 war zum Beispiel Franka Frei zu Gast und hat von ihren feministischen Schlüsselmomenten erzählt.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

