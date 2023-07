PodcastPodcast | Freiwillige Filmkontrolle

Tipp: „Freiwillige Filmkontrolle“

Hier geht es um Filme und alles was dazugehört: Filmmusik, Schauspielerinnen und Schauspieler, Drehbücher, Kameraführung. Wie wird was in welchem Film eingesetzt? Wer hat wann mit welchem Film Geschichte geschrieben und warum? Welcher der Bond-Filme ist der Beste? Sassan Niasseri und Arne Willander sind Film-Nerds vom Rolling-Stone-Magazin. Natürlich schauen sie sich die Filme vor ihrer Besprechung nochmal an und man merkt: Egal, wie oft man einen Film anschaut, es gibt noch immer Neues zu entdecken oder zu verstehen. Zum Beispiel, wenn es um die Goldene Uhr in Pulp Fiction geht:

Mir ist jetzt erst klar geworden, dass Tarantino sich möglicherweise mit diesem gesamten Kapitel über die Traditionen des Militärs lustig macht. Es geht ja nur um diese Uhr. Co-Host Sassan Niasseri im Podcast „Freiwillige Filmkontrolle“

Nicht immer fokussieren sich die Hosts von „Freiwillige Filmkontrolle“ in ihren Folgen nur auf einen einzigen Film. Mal betrachten sie ganze Filmjahre, bewerten Filmreihen oder die Werke von einzelnene Regisseurinnen und Reggisseuren.

