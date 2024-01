PodcastPodcast | Frugales Glück – Minimalismus, nachhaltig, vegan.

„Frugales Glück — Minimalismus, nachhaltig, vegan.“

Als Marion Schwenne nach einem längeren Auslandsaufenthalt zurück nach Deutschland in ihre vollgestopfte Zweiraumwohnung kommt, fühlen sich die vielen Besitztümer nach einer Belastung für sie an. Sie will nicht mehr so viel Ballast durch ihr Leben schleppen und wendet sich auf der Suche nach einem zufriedeneren Leben dem Minimalismus zu. Sie trennt sich von belastenden Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Verpflichtungen, Beziehungen und natürlich von vielen Gegenständen, die sie eigentlich nicht braucht. Und sie startet im April 2021 ihren Podcast „Frugales Glück“, in dem es — wie auch auf ihrem gleichnamigen Blog — um Minimalismus, Nachhaltigkeit und ein veganes Leben geht.

Eine fantastische Methode, um weniger Dinge zu kaufen: Einfach Deinen Wunsch auf einen Zettel oder in die Notiz-App schreiben … und warten. Und der Wunsch erledigt sich innerhalb kürzester Zeit von selbst. Marion Schwenne, Host vom „Frugales Glück“-Podcast

Marion Schwenne sagt: Wer sich auf das fokussiert, was er oder sie wirklich braucht, setzt sich automatisch mit sich selbst auseinander, und entwickelt ein Bewusstsein für das, was im Leben wichtig ist. Automatisch stelle man sich Fragen: Wie möchte ich leben? Wie soll meine Wohnung aussehen? Wie möchte ich mich darin fühlen? Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Und wofür möchte ich meine Zeit aufwenden? Mit ihrem Podcast „Frugales Glück — Minimalismus, nachhaltig, vegan.“ will Marion Schwenne ihrem Publikum helfen, durch materiellen Verzicht und ein entspanntes Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter zu leben.

