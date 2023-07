PodcastPodcast | Fußball-Spezial

Tipp: „Mittag’s bei Henning“

Anja Mittag und Josephine Henning waren beide Fußball-Nationalspielerinnen im deutschen WM-Kader der Frauen. Seit Mai 2020 machen sie zusammen den Podcast „Mittag’s bei Henning“, in dem sie von ihren Erfahrungen im Profi-Fußball berichten. Mittlerweise macht sich Josi Henning vor allem als Künstlerin einen Namen. Trotzdem sieht man sie auch noch regelmäßig als Expertin am Spielfeldrand, zuletzt bei Spielen der Champions League. Anja Mittag ist heute Co-Trainerin des Frauen-Teams von RB Leipzig und spielt selbst beim Regionalligisten Chemie Leipzig. Sowohl Josi als auch Anja haben in ihrer Profi-Karriere zahlreiche Titel gewonnen – und dabei natürlich viel Insider-Wissen angesammelt. Wie ist es als Frau im Profisport? Welche Gesundheitsrisiken geht man als Nationalspielerin ein?

Ich hatte drei Monate meine Tage nicht, weil mein Fettwert sehr gering war. Ich hab das dem Ärzteteam erzählt und dann gucken mich halt so 90-Prozent Männer an und sagen: ‚Ja, krass, okay.‘ Und das war es dann auch schon. Josephine Henning, Co-Host von „Mittag’s bei Henning“

Regelmäßig laden Anja und Josi sich Fachleute aus dem Fußball-Kosmos ein, die den Episoden nochmal einen neuen Dreh geben. Mit dabei waren zum Beispiel schon Trainerinnen, Sportpsychologinnen, eine Sportreporterin und viele ehemalige und aktive Profi-Fußballerinnen. Mit der Ex-Nationalspielerin und wiederkehrenden Podcast-Gästin Tabea Kemme haben Josi und Anja zum Beispiel über das Ausbleiben der Menstruation infolge des Trainings gesprochen. Auch andere unbequeme Themen wie Missbrauch im Frauenfußball behandeln die Hosts. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge des Podcasts „Mittag’s bei Henning“, den Anja und Josi komplett in Eigenregie produzieren.

Am 20. Juli beginnt die Fußball-WM der Frauen. In Australien und Neuseeland treffen 32 Nationalteams aufeinander. Und die deutsche Frauen-Elf zählt zu den Favoriten. Fußball wird traditionell aus männlicher Sicht erzählt. Im PodcastPodcast zeigen wir zum Anstoß der WM, dass es auch anders geht. Wir empfehlen drei Podcasts, die eine weibliche Perspektive auf den Fußball einnehmen. Wenn Frauen über Frauenfußball sprechen, geht es genauso um Aufstellungen, Ergebnisse und Taktiken wie beim Männerfußball. Es geht aber auch um Fragen, die speziell den Alltag von Profifußballerinnen ausmachen. Was bedeutet es zum Beispiel, als Nationalspielerin das eigene Kind mit zur WM zu bringen? Wieso ist Fußballkultur so männlich geprägt? Und wie beeinflussen toxische Körperbilder der Fans den Umgang mit dem eigenen Körper als Profi?

