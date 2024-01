PodcastPodcast | G Spot – mit Stefanie Giesinger

„G Spot – mit Stefanie Giesinger“: Persönlich und informativ

Im Jahr 2014 hat Stefanie Giesinger die neunte Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen — mit nur 17 Jahren hat sie dadurch schlagartig eine Model-Karriere begonnen. Seitdem ziert sie regelmäßig die Cover von Zeitschriften, ist auf roten Teppichen und Laufstegen unterwegs und als Influencerin das Werbegesicht für bekannte Marken. Mehr als fünf Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram.

Ihre große Reichweite nutzt Stefanie Giesinger aber nicht nur für Werbe-Deals. Sie will etwas bewirken, ihre Stimme nutzen — und macht deshalb auf gesellschaftspolitische und gesundheitliche Themen aufmerksam, die ihr am Herzen liegen. Genau dafür hat Stefanie Giesinger nun eine neue Plattform: ihren Podcast „G Spot“. Und was würde sich bei dem Namen besser anbieten, als in der ersten Folge über Sex zu reden?

Um guten Sex mit anderen zu haben, was ich definitiv möchte, muss ich mich wohlfühlen, der Person vertrauen und im Moment sein können. Das ist natürlich nicht immer gegeben und es stellt sich mir eh die Frage: Was ist guter Sex eigentlich? Stefanie Giesinger, Host von „G Spot“

Um diese Frage zu beantworten, hat Stefanie sich in die erste Folge ihres Podcasts die Sexualpädagogin und Autorin Gianna Bacio eingeladen. Nach einer Schnellfragerunde zum Warmwerden sprechen die beiden sehr offen über ihr Sexleben — und warum sie erst spät gelernt haben, dass es beim Sex eben nicht nur um das geht, was Männer wollen.

Stefanie Giesinger rollt in ihrem neuen Podcast „G Spot“ den flauschigen Teppich für ihre Gästinnen und Gäste aus und redet mit ihnen über all die Fragen, die sie umtreiben. „G Spot — mit Stefanie Giesinger“ ist eine Produktion von Studio Bummens und erscheint seit dem 17. Januar 2024 jede Woche mittwochs. Und wer Stefanie und ihre Gesprächspartner und -partnerinnen nicht nur hören, sondern auch sehen will: Bei Youtube findet ihr „G Spot“ auch als Videopodcast.

