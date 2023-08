PodcastPodcast | Gemeinsam durch die Galaxis

Astronomischer Plauder-Podcast: „Gemeinsam durch die Galaxis“

Prof. Dr. Susanne Hüttemeister leitet das Planetarium Bochum — und spricht seit April 2021 im Podcast „Gemeinsam durch die Galaxis“ mit einem Co-Host über sämtliche astronomische Themen. Gestartet ist der Podcast mit dem Kabarettisten und Hobby-Astronomen Jochen Malmsheimer an ihrer Seite, dann ging es weiter mit dem Astrophysiker und Science-Slammer Michael Büker und seit Mai 2023 begleitet der Musiker, Schauspieler und Astronomie-Journalist Paul Hombach die Astrophysikerin durch die vierte Staffel des Podcasts. Zusammen diskutierten die beiden zum Beispiel schon über ihr Lieblingsthema: Gibt es (intelligentes) Leben im All?

Obwohl der Mars in der bewohnbaren Zone des Sonnensystems liegt, blüht da das Leben nicht — das können wir, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Er ist vor allem zu klein. Susanne Hüttemeister, Co-Host von „Gemeinsam durch die Galaxis“

Ob es intelligentes Leben im Universum gibt, können die Hosts natürlich nicht beantworten. Es ist zumindest wahrscheinlich, dass die Erde nicht der einzige lebensfreundliche Planet im All ist — was jedoch nicht bedeutet, dass wir jemals mit Aliens in Kontakt treten werden. Nicht weniger philosophisch geht es zu, wenn Susanne Hüttemeister und Paul Hombach darüber sprechen, ob es überhaupt „das Universum“ gibt — oder ob wir gar Teil eines Multiversums sind. Knapp ein Jahr, nachdem die ersten Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops der Öffentlichkeit präsentiert wurden, blicken Paul Hombach und Susanne Hüttemeister außerdem zurück auf diese ersten Bilder und fragen sich, was sie uns über den Weltraum verraten.

Übrigens: In der Nacht vom 12. auf den 13. August bescheren uns die Perseiden einen Sternschnuppenregen. Warum das so ist und was die Perseiden genau sind — das erfahrt ihr in unserem Hintergrund-Podcast „Zurück zum Thema“.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.