PodcastPodcast | Gute Deutsche

Tipp: „Linda Zervakis präsentiert: Gute Deutsche“

Menschen, die mit zwei oder mehr Kulturen gleichzeitig aufwachsen, erleben oft das Gefühl, dass sie nirgendwo so richtig hingehören. Der Podcast „Gute Deutsche“ will zeigen, was es bedeutet, wenn man immer „irgendwo dazwischen“ ist. Die Fernsehmoderatorin Linda Zervakis hostet den Podcast und kennt dieses Gefühl, denn ihre Eltern stammen aus Griechenland — und sie ist in Hamburg geboren. Mit ihren Gäst*innen spricht sie darüber, wie es sich anfühlt, in mehreren Welten zuhause zu sein.

Das ist so ein Struggle von mir, dass ich weiß, ich bin irgendwie schon mit einer anderen Kultur aufgewachsen, aber irgendwie auch nicht. Was bin ich jetzt eigentlich? Es ist so eine riesige Verwirrung. Salwa Houmsi, Gästin bei „Gute Deutsche“

Der Vater von Salwa Houmsi kommt aus Syrien, sie selbst ist in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Fragt sie jemand, woher sie kommt, dann wäre die korrekte Antwort also: aus Berlin. Und die Frage „Woher kommst du wirklich?“ — die nervt. Menschen mit Migrationshintergrund wird dadurch das Deutschsein abgesprochen, ob nun mit Absicht oder unbewusst. Auch Ariana Baborie, Aurel Mertz, Nura und Jorge González — sie alle kennen den Struggle, zwischen den kulturellen Stühlen zu sitzen. Und sie alle haben gelernt, mehrere Kulturen als Teil von sich zu feiern. „Gute Deutsche“ ist ein Spotify Original-Podcast und hat insgesamt drei Staffeln.

