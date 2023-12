PodcastPodcast | Häuserkampf: Eine Platte will bleiben

„Häuserkampf: Eine Platte will bleiben“

Die Menschen in Deutschland, die nicht zu den Vielverdienenden gehören, stehen unter immer größerem finanziellen Druck: Lebensmittel und Energie verteuern sich, die Reallöhne sinken angesichts der hohen Inflation und die Mieten in deutschen Städten steigen. Berlin ist mittlerweile nach München die zweitteuerste Stadt zum Wohnen. Und Besserung ist nicht in Sicht, denn anstatt dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, wird bezahlbarer Wohnraum abgerissen — zugunsten von teuren Neubauten. Genau das passiert auch in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte. Dort steht ein Plattenbau fast leer, weil die Mieterinnen und Mieter nach und nach Verwertungskündigungen von der Eigentümerin Arcadia Estates GmbH erhalten haben. Das siebenköpfige Audiokollektiv Audiokombinat begleitet die Geschehnisse um den Plattenbau in der Habersaathstraße für den Doku-Podcast „Häuserkampf: Eine Platte will bleiben“.

Der Bezirk will die Habersaathstraße erhalten und versagt dem Investor den Abriss. Sein Werkzeug: das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz. Doch die Arcadia Estates legt Widerspruch ein, der Konflikt um die Habersaathstraße geht damit vor Gericht und die Wohnungen stehen weiter leer. Swantje Reuter, Host von „Häuserkampf: Eine Platte will bleiben“

Was in der Habersaathstraße vor sich geht, steht stellvertretend dafür, was auf dem Wohnungsmarkt und in der Baubranche in Deutschland falsch läuft. Aber es gibt Menschen, die wollen da nicht einfach nur zusehen, sondern ein Zeichen setzen und in den Häuserkampf ziehen — gegen den Abriss einer bewohnbaren Immobilie inmitten der Wohnungs- und Klimakrise. Wer sind die Menschen, die sich am Kampf für die Platte in der Habersaathstraße beteiligen? Was sind ihre Motive? Wie groß ist die Aussicht auf Erfolg? Und: Wie hängt das alles mit der Baukrise und der Politik zusammen? Das Team von Audiokombinat blickt aus verschiedenen Perspektiven auf den Fall Habersaathstraße. Es begleitet Mieterinnen und Mieter sowie Aktivistinnen und Aktivisten beim Häuserkampf, trifft den Eigentümer, der für den Abriss des Plattenbaus eintritt, und eine engagierte Bezirkspolitikerin, die für dessen Erhalt kämpft.

„Häuserkampf: Eine Platte will bleiben“ ist ein neunteiliger Storytelling-Podcast von Audiokombinat, gefördert von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Die ersten beiden Folgen sind am 23. November erschienen — wöchentlich folgen zwei weitere Episoden.

