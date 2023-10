PodcastPodcast | Hajo Schumacher empfiehlt So fühlt sich Krieg an

Hajo Schumacher empfiehlt „So fühlt sich Krieg an“

Hajo Schumacher ist Kolumnist unter anderem bei radioeins vom rbb, beim WDR, bei der Berliner Morgenpost und dem Hamburger Abendblatt. Außerdem ist er Moderator und Podcaster. Er macht zum Beispiel zusammen mit der Sexologin Katrin Hinrichs den Podcast „Ich frage für einen Freund“ über besseren Sex in der zweiten Lebenshälfte. Daraus ist sein gleichnamiges Buch entstanden, das im September 2023 im Klartext-Verlag erschienen ist. Wenn Hajo Schumacher nicht gerade eigene Podcasts macht, hört er am liebsten den Podcast „So fühlt sich Krieg an“.

Der Podcast vermittelt ganz viel Menschlichkeit und menschliches Verständnis in einer sehr unmenschlichen Situation. Vor dieser Leistung des Hosts Jan Jessen hab ich allergrößten Respekt. Hajo Schumacher über „So hört sich Krieg an“

Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ berichtet Jan Jessen, Kriegsreporter und Politikchef bei der NRZ, über den Alltag der Menschen im Krieg in der Ukraine. Jan Jessen war bereits viele Male in der Ukraine, hat schon 2011 eine Flüchtlingshilfe gegründet und will die Geschichten der Menschen vor Ort erzählen. Seit dem 24. Februar 2022 hat der russische Angriffskrieg das Leben der Menschen in der Ukraine grundlegend verändert. Wie werden unter solchen Umständen Kinder erzogen? Wie lebt es sich ohne Energieversorgung? Und wie bewältigen die Menschen in der Ukraine ihren Alltag — inmitten von Bombenalarm, Zerstörung, Trauer und Schmerz?

Sirenenalarm in der Ukraine. Dieses Geräusch haben bisher Hunderttausende Menschen gehört und es hat das Leben von vielen Menschen zerstört. In diesem Podcast hören wir von ihnen. Jan Jessen, Host von „So fühlt sich Krieg an“

