PodcastPodcast | Holger Klein empfiehlt 99% Invisible

Dieser Tipp kommt nicht aus der detektor.fm-Redaktion. Bekannte Podcasterinnen und Podcaster empfehlen euch diese Woche ihre Lieblingspodcasts. Und Holger Klein gehört quasi zu den Urgesteinen der deutschen Podcast-Landschaft. Schon seit 2009 war er mit Tim Pritlove im Podcast „Not Safe For Work“ zu hören und hat mit „WRINT — Wer redet ist nicht tot“ eine Sammlung von mittlerweile fast 1 500 Podcast-Folgen veröffentlicht.

Kein Wunder also, dass er auch quasi einen Klassiker empfiehlt. In „99% Invisible“ blickt Host Roman Mars mit seinen Gästen hinter die Fassade des Alltags.

Das ist jetzt die Eigenbeschreibung, aber ich finde, sie trifft ins Schwarze: all die Gedanken, die in den Dingen stecken, über die wir nicht nachdenken, die unbemerkte Architektur und das Design, die unsere Welt formen.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

