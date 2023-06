PodcastPodcast | Holger ruft an

„Irgendwas mit Medien“ — aber wie geht das überhaupt?

Wie geht eigentlich Investigativrecherche? Haben Menschen das Vertrauen in die Medien verloren? Was muss man beachten, wenn man eine Verdachtsberichterstattung veröffentlichen will? Holger Klein hat viele Fragen und stellt sie im Podcast „Holger ruft an“ jede Woche den Menschen, die sich tagtäglich mit Medien beschäftigen. Die Interviews dauern im Schnitt eine halbe Stunde und bringen viel Licht in den Kosmos der Medienwelt. Holger interessiert sich für die Geschichte hinter den Geschichten und will mehr über die Strukturen in der Medienwelt erfahren. Ein Podcast von Übermedien, der sowohl Menschen aus den Medien selbst als auch die, die Medien konsumieren, mit vielen spannenden Einblicken versorgt.

Wie genau seid ihr vorgegangen bei der Lindemann Geschichte? Wo hat das angefangen? Ist irgendwer vorbeikommen: „Da hinten müsst ihr mal drüber berichten“, so wie man es vom Fernsehen kennt, wenn man mit dem Team unterwegs ist? Holger Klein im Interview mit Lena Kampf von der Süddeutschen Zeitung

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.