PodcastPodcast | Holy Sheep

Tipp: „Holy Sheep“

Als Jenny auf einer Weltreise den Neuseeländer Chris kennenlernt, ist sie sich noch sicher: Keine zehn Schafe kriegen sie je nach Neuseeland. Doch mehrere Jahre in Berlin und drei Kinder später packt die Familie die Sachen und wandert aus. Vom Prenzlauer Berg geht’s in Chris’ Heimat Neuseeland.

Wir machen alles zum letzten Mal. Das letzte Mal Geigen-Unterricht. Das letzte Mal Klassenfahrt. Das letzte Mal die Familie sehen. Und dann ist es so weit: Wir schließen ein letztes Mal unsere Haustür. Jenny, Host von „Holy Sheep“

Auf ihrem Blog und im Podcast „Holy Sheep“ hält Jenny das Abenteuer fest. In Staffel eins des Podcasts ist die Familie noch in Berlin, und Jenny und Chris erzählen von den notwendigen Vorbereitungen, die fürs Auswandern getroffen werden müssen. Nach gut einem Jahr geht es dann, mit Beginn der zweiten Staffel, los. Das Besondere: Statt in den Flieger zu steigen, reist die Familie die ersten 6.000 Kilometer mit dem Zug. Sie fahren unter anderem durch Ungarn, Rumänien, die Türkei und den Iran. Wie emotional der Abschied von der Familie war, hört ihr im „PodcastPodcast“.

