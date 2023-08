PodcastPodcast | Hundestunde

Tipp: „Hundestunde“

Wenn Menschen ein Problem mit ihrem Hund haben, dann schalten sie einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin ein. Oft genug kommt bei diesem Training heraus, dass nicht nur der Mensch ein Problem mit seinem Hund hat, sondern auch, dass der Hund gar nicht versteht, was Mensch denn eigentlich von ihm will. Umso wichtiger ist es, dass Hundebesitzer*innen sich mit der Natur und den Bedürfnissen ihrer Vierbeiner beschäftigen. Das geht zum Beispiel beim Gassigehen mit dem Podcast „Hundestunde“ von Conny Sporrer und Marc Eichstedt. Darin sprechen die beiden über alles, was Hunde und deren Menschen bewegt.

Das finde ich ja auch ganz spannend, dass es bei diesem Zusammenspiel der Kommunikationsformen darum geht, dass man sie wie ein Puzzle zusammenfügt und nicht sagt: Der bellt, also ist der aggressiv. Conny Sporrer, Co-Host von „Hundestunde“

Conny und Marc sind beide ausgebildete Hundetrainer*innen und leiten jeweils eine von Martin Rütter zertifizierte Hundeschule. In den Podcastfolgen geht es zum Beispiel um Dauerbrenner-Themen wie das Training des perfekten Rückrufs, Jagdverhalten bei Hunden oder Leinenführigkeit. Die beiden Trainer sprechen in der „Hundestunde“ auch über das Kommunikationsverhalten und beantworten in Sonderfolgen immer wieder Fragen aus der Podcast-Community.



