PodcastPodcast | ICONIC

„ICONIC“: Modegeschichte mit Aminata Belli

Kleidung ist Geschmackssache. Aber nicht nur. Wie wir uns anziehen, wird auch von der aktuellen Mode mitbestimmt. Wenn ihr zum Beispiel ganz bewusst Trainingsanzüge tragt, dann wahrscheinlich, weil ihr wisst: Trainingsanzüge sind einer der Modetrends im Moment. Dabei gibt’s den Trainingsanzug schon seit mehr als 50 Jahren. Erst war er nur populär in der Sportwelt, dann hat er nach und nach die Popkultur erobert. Er hat eine ganz eigene Modegeschichte — so wie alle ikonischen Kleidungsstücke. Und genau darum geht’s im Mode-Podcast „ICONIC“: um Styles und ihre Geschichte. Wofür etwa der Trainingsanzug steht, hat sich ganz schön gewandelt.

Während des Jogging-Hypes in den 70ern wurde er zum Symbol für Disziplin und Optimierung des Körpers. 30 Jahre später steht er für Faulheit und Verweigerung, zwischendurch auch für diesen Nuller-Jahre-Celebrity-Look. Und mittlerweile ist er von allem ein bisschen etwas. Aminata Belli, Host von „ICONIC“

Heute gibt’s Trainingsanzüge in allen Formen, Farben und Preisklassen. Für jeden Geschmack, jedes Geschlecht und jeden Geldbeutel. Das war aber nicht immer so. Wie wurde der Trainingsanzug also so populär? Das wird im Podcast „ICONIC“ beantwortet. In jeder Folge geht’s um ein anderes It-Piece und seine Geschichte. Von der Moderatorin Aminata Belli erfahren wir, wie Doc Martens, Crop Tops und weiße T-Shirts ihren ikonischen Status erlangt haben — und wieso die gleiche Klamotte an unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich bewertet wird. „Iconic“ ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Aktuell existieren sechs Folgen — aber genug legendäre Styles und Modegeschichten für eine zweite Staffel gäbe es auf jeden Fall!

