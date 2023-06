PodcastPodcast | Im Verhör

Geschichten aus der Welt des Verbrechens

Es gibt sie, die Überfälle, die so spektakulär sind, als wären sie direkt den Fantasien der Macher von großen Hollywood Blockbustern entsprungen. Der Raubüberfall im KaDeWe 2014. Oder der Raub der Big-Maple-Leaf-Münze aus dem Bode-Museum 2017. Christina Pohl nimmt diese Raubzüge in ihrem Podcast „Im Verhör“ genauer unter die Lupe. Dafür holt sie sich Täter, Kronzeugen und Insider in den Verhörraum. Wie Asier Rodriguez Santos, Kopf der sogenannten AMG-Bande, der momentan eine langjährige Haftstrafe in der JVA absitzt. Er und seine Crew haben über Jahre hinweg aufwendige und ertragreiche Raubüberfälle in ganz Deutschland geplant und ausgeführt.

Wir haben einen Geldtransporter gekauft und uns verkleidet wie die echten Sicherheitsleute, sind dann zu einem Unternehmen gefahren und haben das Geld abgeholt. Dort haben wir mehr als 1 Million Euro erbeutet. Asier Rodriguez Santos, Kopf der „AMG-Bande“

Der größte Raub der sogenannten AMG-Bande war der Coup von Gronau. Dort erbeuteten die Mitglieder mit Hilfe eines präparierten Sicherheitstransporters einen Betrag in Millionenhöhe. Ohne Waffen, ohne Verletzte. Fast wie in „Oceans Eleven“. Wie aufwendig, facettenreich und zeitintensiv dieser Überfall war, das schildert Asier bei „Im Verhör“ sehr detailliert. In weiteren Folgen des Podcasts holt sich Christina Pohl Unterstützung von ihren beiden Kollegen Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer. Zu dritt führen sie unter anderem ein Gespräch mit Kassra Zargaran, einem ehemaligen Hells Angel, der schließlich zum Kronzeugen für die Staatsanwaltschaft wurde. Wer zu den Interviews auch einige der Gesichter sehen möchte: Auf YouTube sind die meistens Interviews ebenfalls verfügbar.

