PodcastPodcast | In aller Ruhe

Die Krisen überschlagen und verbinden sich gerade. Pandemie, russischer Angriffskrieg, Klimakrise. In diesen aufgeladenen Zeiten, in denen die Lust an der Eskalation und am Ressentiment geschürt werden, braucht es Räume, in denen auch unsicher, auch skeptisch, auch langsam nach guten Gründen und relevanten Erfahrungen gesucht wird.