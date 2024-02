PodcastPodcast | Ina Plodroch empfiehlt Endstation Urlaub

Podcast-Kennerin Ina Plodroch hört „Endstation Urlaub“

Bei Deutschlandfunk Kultur ist Ina Plodroch eine der Redakteurinnen und Hosts des „Über Podcast“, einem Podcast über Podcasts. Was liegt da also näher, als diese Podcast-Expertin nach ihrem Podcast-Tipp zu fragen? Das haben wir getan — und Ina Plodrochs Antwort: „Endstation Urlaub“. Die Hosts Katjana Gerz und Max Williams waren selbst auch schon im „Über Podcast“ zu Gast und wurden von Ina Plodroch zu ihren Podcast-Vorlieben interviewt. Bei uns geht’s heute aber um die Podcast-Vorlieben von Ina Plodroch — und sie mag es, wenn ein Podcast sie auch ein bisschen herausfordert.

Am Anfang war ich total verwirrt und dachte: Das ist irgendwie seltsam und ich komme auch gar nicht mit und verstehe gar nicht so richtig, was die wollen. Deshalb war der besondere Moment, als ich verstanden habe, was hier vor sich geht. Ina Plodroch über „Endstation Urlaub“

Seit Dezember 2022 hosten Katjana Gerz und Max Williams gemeinsam „Endstation Urlaub“ — nach Angaben der Hosts ein Reise-Podcast. Kein wichtiges Travel-Thema lassen sie aus! Ob ihr von Katjana und Max wirklich ernsthafte Reise-Tipps erwarten könnt — das sei mal dahingestellt. Denn allzu ernst will der Podcast nicht genommen werden. Unterhaltsam und kurzweilig ist er aber in jedem Fall, denn Katjana und Max nutzen „Endstation Urlaub“ als Spielwiese, auf der sie auch mit den Erwartungen ihres Publikums spielen.

‚Die Stimmung ist ehrlich gesagt nicht so gut. Wir müssen hier auch mal sagen, dass jetzt die erste Zeit, also die ersten paar Stunden hier in Mauritius, noch nicht optimal gelaufen sind.‘ ‚Ich lass mal die Katze aus dem Sack: Wir wurden verhaftet.‘ Max Williams und Katjana Gerz, Hosts von „Endstation Urlaub“

Was ist in den ersten Stunden auf Mauritius vorgefallen? Was sind die kostengünstigsten Must-sees auf der Trauminsel? Wie geht polyamouröses Reisen? Und was sind eigentlich die Reise-Trends 2024? Katjana Gerz und Max Williams verraten es euch. Jede Woche Sonntag erscheint eine neue Folge „Endstation Urlaub“, die immer rund 15 Minuten dauert.

