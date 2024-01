PodcastPodcast | Ist das normal?

„Ist das normal?“: Alle Fragen rund um Sex

Was ist in Sachen Sex eigentlich „normal“? Und gibt es das überhaupt? Im Sexpodcast von ZEIT Online „Ist das normal“ geben die Sexualtherapeutin Dr. Melanie Büttner und der Wissenschaftsjournalist Sven Stockrahm differenzierte Antworten auf sämtliche Fragen rund ums Thema Sexualität. Denn vieles, was wir so aus den Medien erfahren, werde verkürzt dargestellt, so Melanie Büttner. Das kann sazu führen, dass Menschen verunsichert werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viel Sex „normal“ ist, oder woran es liegen kann, dass man keine Lust auf Sex hat.



Einer der häufigsten Gründe, den wir finden, ist letztlich der, dass bei Menschen, die keine Lust auf Sex haben, häufig einfach die Bedürfnisse, die jemand in der Sexualität hat, nicht gut genug erfüllt sind. Melanie Büttner, Co-Host von „Ist das normal?“

In „Ist das normal?“ werden Themen ohne Scham besprochen. Wie kann ich mich vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen? Wie sehen glückliche Beziehungen aus? Wie kann Polyamorie funktionieren und wie prägt unsere Kindheit unser Sexleben? In vielen Folgen sind außerdem Gästinnen und Gäste eingeladen, die ihre Expertise oder ihre persönlichen Erfahrungen einbringen. Außerdem können Hörerinnen und Hörer ihre Fragen einreichen, die dann im Podcast von Melanie Büttner und Sven Stockrahm beantwortet werden.

„Ist das normal?“ ist ein Podcast von ZEIT Online, der jeden zweiten Montag erscheint, und wird produziert von Pool Artists.



