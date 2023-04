PodcastPodcast | Jeanne: Ihrer Zeit voraus

Tipp: „Jeanne: Ihrer Zeit voraus“

Als Bauerntochter geboren wurde sie zur religiösen Kriegerin, mit 19 Jahren dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt und später, Jahre nach ihrem Tod als Nationalheldin verehrt. Sie ist LGBTIQ+-Ikone, Feministin, Galionsfigur der Rechten und Heilige zugleich. Die Rede ist von Jeanne d’Arc beziehungsweise von Johanna von Orléans. Wer war diese Frau? Und warum fasziniert sie bis heute?

Im Podcast „Jeanne: Ihrer Zeit voraus“ begibt sich die Journalistin Lucile Gagnière auf Spurensuche und reist dafür 600 Jahre in der Zeit zurück. Sie spricht mit Historikern und Historikerinnen, besucht Orte aus Jeanne d’Arcs Leben und wühlt sich durch historische Dokumente. Was sie dabei herausfindet, hört ihr im „PodcastPodcast“.

Jeanne hatte ein ziemlich gewöhnliches Leben, für ihren Stand sogar ziemlich privilegiert, aber durchaus unauffällig. Bis Jeanne anfängt, Stimmen zu hören. Und nicht eine, nicht zwei – sondern gleich mehrere Stimmen. Heute wohl ein ziemlich klarer Fall für psychologische Hilfe, aber im Mittelalter gab es durchaus eine eindeutige Erklärung, woher diese Stimmen kommen: Gott. Und Gott will ihr mit diesen Stimmen sagen, dass sie Frankreich vor den Engländern retten soll.” Lucile Gagnière, Host von „Jeanne: Ihrer Zeit voraus“

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.