PodcastPodcast | Kack & Sachgeschichten

Tipp: „Kack & Sachgeschichten“

Wenn wir Bücher lesen, Filme schauen oder Videospiele spielen, erwarten wir nicht, dass die Plots immer realistisch sind. Fiktive Welten dürfen ihrer eigenen Logik folgen — das macht den Zauber dieser Welten aus. Doch was würde passieren, wenn die fiktiven Geschichten in unserer Realität spielen würden? Fred Hilke, Richard Hansen und Tobi Aengenheyster gehen diesen Fragen auf den Grund. In ihrem Podcast „Kack & Sachgeschichten“ unterziehen sie das Fiktive einem knallharten Realitätscheck.

Um den Fluch der Black Pearl-Crew zu brechen, müssen die Leute das gesamte Gold, das sie geklaut haben, zurück zur Insel bringen. Aber woher wissen sie denn, dass jetzt wirklich alle Münzen da sind? Die müssen sie doch dann jedes Mal wieder zählen. Fred Hilke, Co-Host von „Kack & Sachgeschichten“

Bei ihren Handlungsanalysen ziehen die Hosts verschiedenste wissenschaftliche Theorien zurate — immer mit einem Augenzwinkern und etwas derberem Humor. Welche Naturgesetze herrschen in der Unterwasser-Comicwelt von Spongebob Schwammkopf? Wie historisch genau ist die Darstellung der Steinzeit im Videospiel „Far Cry Primal“? Warum ist Dr. Manhatten, das blaue Superwesen aus dem Film „„Watchmen“, ein Sinnbild des Utilitarismus? Und was stimmt eigentlich nicht mit Lord Voldemort? In mehr als 240 Folgen liefern die „Kack & Sachgeschichten“ Antworten auf Fragen, die ihr euch in euren nerdigsten Träumen nicht zu stellen getraut hättet. Das begeistert eine große Fangemeinde: Die Hosts haben sich mittlerweile mit ihren Podcast-Projekten selbstständig gemacht — finanziert durch Crowdfunding. Wer die „Kack & Sachgeschichten“ monatlich unterstützt, bekommt Zugang zum Premium-Kanal und damit nicht nur jeden Freitag eine neue Episode, sondern auch wöchentliche Bonus-Folgen.

