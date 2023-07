PodcastPodcast | Kaulitz Hills

Tipp: „Kaulitz Hills — Senf aus Hollywood“

Wenn berühmte Menschen einen Einblick in ihr Privatleben gewähren, übt das auf viele eine besondere Faszination aus. Der Blick durchs Schlüsselloch, hinter die Kulissen der Glitzerwelt. Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz stehen schon über die Hälfte ihres 33-jährigen Lebens in der Öffentlichkeit und haben dementsprechend viel zu erzählen. Das tun sie — am liebsten bei einem guten Drink — in ihrem „Spotify Original“-Podcast „Kaulitz Hills — Senf aus Hollywood“. Sie sprechen über aktuelle Themen aus der Medienwelt und geben zu allem, was sie interessiert, betrifft oder aufregt ihren Senf dazu. Es gibt Hintergrundgeschichten, jede Menge Gossip und persönliche Geständnisse.

Wenn ich mal zusammenrechnen würde, wie viel Zeit ich damit verbringe, zu pflegen, zu rasieren, zu peelen, zu färben, zu stutzen, zu schneiden, zu lackieren … Mein Beauty-Programm krieg ich kaum in einer Woche unter! Bill Kaulitz, Co-Host von „Kaulitz Hills“

Während wir Normalsterblichen uns manchmal fragen, wann wir zwischen Job, Familie, Haushalt, Hobbys und Freundeskreis eigentlich noch einkaufen gehen sollen, hat Bill Beauty-Stress. Und genau für die etwas weltfremden und selbstironischen Glamour-Geschichten schalten die Fans des Podcasts, die Bill und Tom ihre „Kaulquappen“ geauft haben, ein. Sie hören pikante und amüsante Storys aus der Welt der Reichen und Schönen — und die ein oder andere private Vorliebe und Abneigung. Welche Kusstechnik ist die beste, welche ein totaler Abtörner? Welcher Kosename ist süß, welcher geht gar nicht? Und würden die Brüder sich jemals ein schon gekautes Kaugummi teilen? „Kaulitz Hills“ zu hören, ist wie eine Flucht aus dem eigenen Alltag.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.