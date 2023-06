PodcastPodcast | Kettenreaktion

Tipp: „Kettenreaktion — Der GEO-Podcast von Dirk Steffens“

Naturkatastrophen häufen sich seit einer Weile auch bei uns in Deutschland. Ihr Ursprung ist buchstäblich am anderen Ende der Welt zu finden. Wie hängt zum Beispiel die Flut im Ahrtal mit der Abholzung des Regenwaldes im Amazonas zusammen? Der mehrfach ausgezeichnete Autor und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens hat es sich im GEO-Podcast „Kettenreaktion“ zur Aufgabe gemacht, Zusammenhänge wie diese zu entschlüsseln.

Für unsere Bratwurst müssen wir Schweine mästen. Wir müssen Soja importieren, Regenwald abholzen, Monokulturen errichten, was den Klimawandel beschleunigt, was Extremwetterereignisse wahrscheinlicher macht und damit auch so etwas Fürchterliches wie die Ahrtal-Flut. Dirk Steffens, Host von „Kettenreaktion“

Die Verkettungen von Ursache und Wirkung sind komplex. Was auf den ersten Blick so harmlos wirkt wie ein geselliger Grill-Abend, mündet in größeren Zusammenhängen immer häufiger in einer echten Naturkatastrophe — wie dem Hochwasser im Ahrtal. Warum vergiftet unser Geiz die Erde? Warum wäre es ein großer Fehler, den Wolf zum Abschuss freizugeben? Und wie kann Walkot uns beim Klimaschutz helfen? In „Kettenreaktion“ gibt es Antworten auf all diese Fragen — mal kurios, mal erschütternd, aber immer faszinierend und lehrreich.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.