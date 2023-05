PodcastPodcast | Kinder der Flucht

Tipp: „Kinder der Flucht – Frauen erzählen“

Host Shahrzad Osterer spricht in diesem Podcast mit vier geflüchteten Frauen darüber, wie es insbesondere Frauen und Kindern auf und nach der Flucht ergeht. Im Gespräch mit den vier Frauen versucht Osterer auch ihre eigene Fluchterfahrung während des Iran-Irak-Kriegs besser zu verstehen. So sind die Schicksale von fünf Frauen und deren Familien in „Kinder der Flucht“ miteinander verwoben.

Ich weiß, dass ich meinen eigenen Schmerz nicht genug vor meinen Kinder verstecken kann. Shahrzad Osterer, Host von „Kinder der Flucht“

Wie gehen geflüchtete Menschen mit ihrem Trauma um? Und wie kommt man an einem neuen Ort wirklich an? Diese Fragen stellt Osterer in dem vierteiligen Podcast. Ausserdem zeigt der Podcast, wie eine Flucht nicht nur die unmittelbar betroffenen Menschen prägt, sondern Familien noch über Generationen beschäftigen kann.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.