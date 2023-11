PodcastPodcast | Kunstverbrechen

„Kunstverbrechen“: True Crime meets Kultur

Nicht immer müssen in True-Crime-Geschichten Menschen entführt oder getötet werden. Im True-Crime-Podcast „Kunstverbrechen“ geht es um Diebstähle, Einbrüche und Fälschungen in der Kunstwelt. Die Hosts, Journalistin Lenore Lötsch und ihr Kollege Torben Steenbuck, rollen spektakuläre Kunstverbrechen auf — und fragen sich zum Beispiel: Wie bricht man in eines der größten Museen der Welt, den Louvre, ein?

Ich nehme euch jetzt mal mit an den Tatort, nach Paris. Und natürlich werde ich gucken, ob ich selber die Möglichkeit sehe, das Gemälde zu stehlen. Torben Steenbuck, Co-Host von „Kunstverbrechen“

Lenore Lötsch recherchiert die Fälle in Archiven und arbeitet die Geschichten detailliert auf. Ihr Co-Host Torben Steenbuck begibt sich vor Ort auf die Suche nach Antworten. Außerdem bekommen die beiden Unterstützung von René Allonge. Der ist LKA-Kommissar in Berlin und spezialisiert auf Verbrechen in der Kunstwelt. Gemeinsam klären sie zum Beispiel auf, warum jahrelang niemandem aufgefallen ist, dass ein berühmtes „Meisterwerk“ eine Fälschung war und wie eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze unbemerkt aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen werden konnte. Wenn ihr auf Krimis steht und euch für die Geschichten hinter dem Aufruhr in der Kunstwelt interessiert, dann ist „Kunstverbrechen“ von NDR Kultur der richtige Podcast für euch. Die zweite Staffel ist gerade erst gestartet!

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

